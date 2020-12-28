СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Чечне

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

В понедельник, 28 декабря, в центре Грозного ликвидировали двоих террористов, которые напали с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы. Они пытались отобрать у полицейских огнестрельное оружие. В результате один из полицейских погиб, за жизнь второго борются врачи, он находится в среднетяжелом состоянии. Нападавших убили.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападавшие являлись братьями Хасан и Хусейн. Они приехали из Ингушетии в Чечню в 2012 году и работали в одной из пекарен.