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    28 декабря 2020, 19:17

    СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Чечне

    Екатерина Шамина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном. Об этом сообщил ТАСС.

    «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

    В понедельник, 28 декабря, в центре Грозного ликвидировали двоих террористов, которые напали с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы. Они пытались отобрать у полицейских огнестрельное оружие. В результате один из полицейских погиб, за жизнь второго борются врачи, он находится в среднетяжелом состоянии. Нападавших убили.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что нападавшие являлись братьями Хасан и Хусейн. Они приехали из Ингушетии в Чечню в 2012 году и работали в одной из пекарен.