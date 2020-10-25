СК возбудил дело после взрыва на танкере в Азовском море

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».

На место происшествия приехали следователи и криминалисты.

По версии следствия, взрывоопасная смесь груза загорелась во втором грузовом танке 24 октября, около 18:30. Речь идет о легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». Причиной этого могло стать нарушение правил безопасности или проведение огневых работ.

В рейд в Керченском проливе также вышли специалисты Росприроднадзора, сообщил сайт РБК. В случае хорошей погоды специалисты возьмут пробы воды для определения уровня загрязнения пролива, рассказала пресс-секретарь службы Юлия Непоседова.

На борту танкера «Генерал Ази Асланов» находились 13 человек. Десять из них спасены, в госпитализации они не нуждаются. Судьба троих неизвестна. Для их поисков привлечено семь морских судов, спланирована работа двух вертолетов Ми-8 МЧС России из Симферополя и Геленджика. Спасательную операцию проводят 125 человек и 18 единиц техники.

Во время взрыва танкер находился в устье Керченского пролива в Краснодарском крае и направлялся в сторону Ростова-на-Дону. После происшествия судно отбуксировали в порт «Кавказ».