СК возбудил дело после возгорания машины с детьми в Ступине

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после ЧП в Ступине, где загорелась машина с двумя маленькими мальчиками. Один из детей получил ожоги и находится в больнице.

Дело возбуждено по статьям «Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью» (часть 1 статьи 118 УК РФ) и «Оставлении в опасности» (статья 125 УК РФ), сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным следствия, 1 мая в рабочем поселке Серебряные Пруды отец оставил в машине своих сыновей — трехлетнего мальчика и его четырехлетнего брата. Пока мужчина был в магазине, в автомобиле по неизвестной пока причине произошло возгорание. Младший ребенок получил ожоги и был доставлен в больницу. Второй мальчик не пострадал.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил свидетелей и отца детей. В рамках расследования назначена пожарно-техническая экспертиза. По факту ЧП также начата прокурорская проверка. На место выезжал прокурор Серебряно-Прудского района Алексей Савельев. Расследование дела продолжается.

Максимальная санкция по статье об оставлении в опасности составляет лишение свободы сроком до одного года. Максимальное наказание за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо арестом на срок до шести месяцев.