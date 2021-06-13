СК возбудил дело после смерти ребенка под винтом катера в Москве

Уголовное дело возбудили после гибели шестилетнего мальчика в Москве-реке. Ребенок выпал из катера в районе Строгино и получил смертельные травмы от винта.

Происшествие случилось 13 июня. По данным Московского межрегионального СУ СКР на транспорте, мальчик выпал за борт в результате качки. На место вызвали скорую. Ребенка пытались реанимировать, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика. Они осмотрели катер, допросили родителей и водителя, управлявшего судном. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

По данным Telegram-канал Life Shot, семья ребенка каталась на водных лыжах, когда он выпал за борт и попал под винт.