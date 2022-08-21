СК возбудил дело после смертельной аварии под Ульяновском

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после крупной аварии на трассе в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном СК.

На месте столкновения микроавтобуса и двух грузовиков работают следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России, сообщило РИА «Новости».

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения“», — сказал представитель ведомства.

По последним данным, число погибших в аварии в Николаевском районе Ульяновской области увеличилось до 16, уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

Крупное ДТП в Ульяновске произошло после того, как водитель большегруза не затормозил перед микроавтобусом, ожидавшим своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оперативным службам оказать пострадавшим необходимую помощь и разобраться в причинах трагедии.