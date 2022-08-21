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    21 августа 2022, 17:17

    СК возбудил дело после смертельной аварии под Ульяновском

    СК сообщил о возбуждении дела о нарушении ПДД по факту аварии под Ульяновском

    Юлия Баранова

    Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после крупной аварии на трассе в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном СК.

    На месте столкновения микроавтобуса и двух грузовиков работают следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России, сообщило РИА «Новости».

    «В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения“», — сказал представитель ведомства.

    По последним данным, число погибших в аварии в Николаевском районе Ульяновской области увеличилось до 16, уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

    Крупное ДТП в Ульяновске произошло после того, как водитель большегруза не затормозил перед микроавтобусом, ожидавшим своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги.

    Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оперативным службам оказать пострадавшим необходимую помощь и разобраться в причинах трагедии.