Происшествия 04 августа 2023, 21:35 СК возбудил дело после падения рабочих в шахту лифта в Москве СК: уголовное дело возбудили после гибели рабочего в шахте лифта в Москве Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, который сорвался в шахту грузового лифта в Москве. Его напарник при падении получил травмы, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

«По факту гибели рабочего и получения рабочим травм на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело», — указали в ведомстве.

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По предварительным данным, ЧП произошло на территории строительного объекта на Кедровой улице. Два рабочих упали в лифтовую шахту при выполнении работ.

От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте. Медики госпитализировали 45-летнего пострадавшего.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела они выяснит, кто допустил нарушение правил охраны труда.

Лифт с людьми внутри сорвался в строящемся 22-этажном доме 4 августа. Источник «360» сообщил, что он находился на высоте двух метров.