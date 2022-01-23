СК возбудил дело после нападения собаки на мальчика в Коломне

Следователи завели уголовное дело по факту нападения собаки на четырехлетнего ребенка в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

«По результатам доследственной проверки о причинении телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано на сайте регионального СК.

По данным следствия, все произошло утром в пятницу, 21 января. Женщина с двумя сыновьями девяти и четырех лет в сквере имени Зайцева увидела собаку, предположительно, хаски. Пес был без ошейника и намордника.

Женщина решила, что собака потерялась, и начала ее фотографировать. Пес стал вести себя агрессивно и напал на четырехлетнего ребенка. Собака укусила мальчика в область лица. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас угрозы жизни и здоровью мальчика нет.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливаются очевидцы произошедшего. Также правоохранители запросили необходимую документацию для оценки действий должностных лиц администрации по организации отлова бродячих собак.

Сегодня ранее стало известно о том, что несовершеннолетний ребенок стал жертвой нападения собаки в Новосибирске. Животное покусало подростка за руки, когда он пытался отогнать чужую собаку от своего корги.

Накануне в Забайкалье было обнаружено тело семилетней девочки, которую покусали бродячие собаки.