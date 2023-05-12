Происшествия 12 мая 2023, 22:08 СК возбудил дело после ДТП с пятью погибшими в Самарской области СК возбудил дело после смертельного ДТП с большегрузом в Самарской области Пресс-служба Следственного комитета

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Уголовное дело завели после столкновения легковушки с большегрузом, где погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба самарского главка СК.

Авария произошла в пятницу, 12 мая, примерно в 17:00 в Большеглушицком районе. В результате столкновения грузовика и легковушки погибли все пассажиры и водитель легкового автомобиля, среди которых трое взрослых и двое детей. Водитель грузовой машины госпитализирован с многочисленными травмами.

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«По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщила пресс-служба регионального СК.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара обе машины вылетели на обочину.