facebook_pixel
    28 января 2021, 16:14

    СК возбудил дело после аварии Ми-8 в аэропорту в Красноярском крае

    Александр Блинов

    Следствие разберется в обстоятельствах аварии с вертолетом Ми-8, который повредил здания при посадке в селе Богучаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило региональное управление на транспорте СК РФ.

    «Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 АМТ в Красноярском крае (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

    Вертолет Ми-8 после приземления в селе Богучаны задел винтом три здания и повредил другой вертолет, стоящий на взлетной площадке. В этот момент на его борту находились 25 человек, в том числе три члена экипажа. Обошлось без пострадавших. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, вертолет принадлежит предприятию «Ельцовка».

    Ми-8 приземлился в Богучанах, вертолет выполнял рейс из Вознесенска. Очевидец авиапроисшествия ранее рассказал «360» подробности инцидента. Мужчина сообщил, что при маневрировании вертолет задел несущим винтом хвостовую балку и отрубил ее.