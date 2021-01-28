28 января 2021, 16:14
СК возбудил дело после аварии Ми-8 в аэропорту в Красноярском крае
Следствие разберется в обстоятельствах аварии с вертолетом Ми-8, который повредил здания при посадке в селе Богучаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщило региональное управление на транспорте СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 АМТ в Красноярском крае (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
Вертолет Ми-8 после приземления в селе Богучаны задел винтом три здания и повредил другой вертолет, стоящий на взлетной площадке. В этот момент на его борту находились 25 человек, в том числе три члена экипажа. Обошлось без пострадавших. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, вертолет принадлежит предприятию «Ельцовка».
Ми-8 приземлился в Богучанах, вертолет выполнял рейс из Вознесенска. Очевидец авиапроисшествия ранее рассказал «360» подробности инцидента. Мужчина сообщил, что при маневрировании вертолет задел несущим винтом хвостовую балку и отрубил ее.