СК возбудил дело после аварии Ми-8 в аэропорту в Красноярском крае

«Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 АМТ в Красноярском крае (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Вертолет Ми-8 после приземления в селе Богучаны задел винтом три здания и повредил другой вертолет, стоящий на взлетной площадке. В этот момент на его борту находились 25 человек, в том числе три члена экипажа. Обошлось без пострадавших. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, вертолет принадлежит предприятию «Ельцовка».

Ми-8 приземлился в Богучанах, вертолет выполнял рейс из Вознесенска. Очевидец авиапроисшествия ранее рассказал «360» подробности инцидента. Мужчина сообщил, что при маневрировании вертолет задел несущим винтом хвостовую балку и отрубил ее.