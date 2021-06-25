СК возбудил дело после крушения вертолета в Ленобласти

Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним), отмечается в сообщении.

«Предварительно установлено, что в соответствии с планом учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 <…> поднялся в воздух. Спустя некоторое время, находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров», — говорится в сообщении.

В нем также указано, что на борту вертолета было три члена экипажа. Следователи-криминалисты военного следственного управления СК России по Западному военному округу (ЗВО), а также следователи 53-го военного следственного отдела и военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону выехали на место инцидента.

Помимо осмотра места происшествия, как указано в сообщении СК, из воинской части изымается документация, допрашиваются свидетели.

«Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — отметили в ведомстве.

Разбившийся в Ленинградской области вертолет принадлежал Росгвардии. Предварительно, при крушении погибли три человека. Об этом сообщил начальник пресс-службы СЗАО Росгвардии Анатолий Фомичев. До этого о крушении вертолета сообщили очевидцы. По их словам, летательный аппарат разбился недалеко от деревни Корпикюля, между Красносельским шоссе и дорогой Гатчина — Павловск.