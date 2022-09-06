СК открыл дело по факту убийства женщины в Новой Москве | 360°

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СК открыл дело по факту убийства женщины в Новой Москве

СК: женщину убили рядом с деревней Троица в Новой Москве, заведено дело

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Вечером 5 сентября около деревни Троица в Новой Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего уже завели уголовное дело. Об этом сообщили вTelegram-каналестоличного главка Следственного комитета РФ.

Медики обнаружили у женщины огнестрельное ранение в голову.

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Представители СК уточнили, что открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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По их словам, на месте происшествия до сих пор работают следователи и криминалисты из московских подразделений ведомств. Они устанавливают детали случившегося. Также планируется поиск подозреваемого.

«Назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели», — дополнили представители СК.

Обстоятельства и причины смерти женщины пока не выяснены.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видна линия ограждения на месте трагедии. Предположительно, тело нашли на обочине проселочной дороги. На асфальтовом покрытии еще остались следы крови.

Следственный комитет России

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