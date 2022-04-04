04 апреля 2022, 12:26
СК возбудил дело по факту гибели женщины и троих детей при пожаре в Новгородской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели женщины и ее троих детей при пожаре в деревне Тулебля Новгородской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу СК.
Пожар произошел в частном доме. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. Спасатели обнаружили тела женщины и троих детей в возрасте шести, девяти и 10 лет. Отец детей выжил, его госпитализировали.