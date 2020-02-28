СК возбудил дело по факту двух смертей на дне рождения блогера

Следователи завели уголовное дело из-за инцидента в московском банном комплексе. На празднике блогера Екатерины Диденко погибли два человека.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства Юлию Иванову, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Екатерина Диденко — блогер с миллионной аудиторией. 28 февраля она праздновала свой день рождения. Праздник проходил в банном комплексе в Коломенском проезде.

Муж именинницы купил 25 килограммов сухого льда, чтобы сделать сюрприз. Гости прыгнули в бассейн, в который высыпали лед. Из-за произошедшей химической реакции с хлоркой два человека погибли от ожогов, двоих доставили в реанимацию.

Ранее появилась информация, что жертвой стала сама инстаблогер. Она опровергла эту информацию в своих stories. Диденко рассказала, что находится с мужем Валентином в реанимации, а кто умер не знает.