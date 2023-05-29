Происшествия 29 мая 2023, 19:39 СК возбудил дело об обмане 400 дольщиков при строительстве клубного дома «Октябрь» в Москве СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве клубного дома «Октябрь» в Москве РИА «Новости»

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Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении нескольких сотен дольщиков, которые потеряли свои деньги, вложив их в строительство объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с ноября 2015 года по апрель 2023-го руководителям АО «Управление заказчика „Норд-Инжиниринг“ во время строительства клубного дома „Октябрь“ на северо-западе Москвы на счета компании поступили деньги от 400 дольщиков. Однако компания не планировала достраивать объект и сдавать его в эксплуатацию.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, как злоумышленники распорядились денежными средствами. Следователи запросили детализацию счетов организации.

«Следствию предстоит установить, в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, продолжаются допросы, органы устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Ккомпанию проверяют на аналогичные преступления в Москве.

Ранее главу и сотрудника иммиграционной компании задержали в Москве за мошенничество в особо крупном размере.