СК возбудил дело о ненадлежащем обращении с пациентами в больнице Новоалтайска

После сообщений о ненадлежащем оказании услуг пациентам с коронавирусной инфекцией в городской больнице Новоалтайска возбудили уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В социальных сетях в конце декабря 2020 года появились сообщения, что пожилых пациентов с COVID-19 в горбольнице Новоалтайска якобы привязывают к кроватям, не кормят и не дают воды. Сообщалось также, что врачи кричат на больных и используют нецензурные выражения.

В СК после доследственной проверки завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о незаконном лишении свободы в отношении людей, находящихся на лечении.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов сообщил на странице в Facebook, что направил запрос в следственные органы для проведения проверки после того, как одна из подписчиц, близкий родственник которой проходил лечение в этой больнице, поделилась с ним публикацией о неподобающем обращении с пациентами.

«Уверен, виновные будут наказаны справедливо», — написал депутат.

В Ростовской области следователи начали проверку после смерти пациента в больнице, скончавшегося после сложной операции по удалению из мозга шариковой ручки, которую тот воткнул себе в глаз, находясь в СИЗО.