Происшествия 03 апреля 2024, 16:25 СК возбудил дело о халатности после смертельного ДТП в Ярославской области Сотрудников железной дороги обвинили в халатности после ДТП под Ярославлем Пресс-служба Следственного комитета

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СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Северной железной дороги. Сотрудников компании подозревают в том, что они назначили на должность дежурного некомпетентного человека, который грубо нарушил правила эксплуатации железнодорожного переезда в Ярославской области, в результате чего произошла смертельная авария с участием поезда и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, обязанности дежурного по железнодорожному переезду незаконно выполнял монтер пути третьего разряда, который не проходил соответствующее обучение.

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В результате на охраняемом железнодорожном переезде перегона станции Берендеево скоростной поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.

«В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК России задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», — указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что авария произошла по вине пьяного диспетчера на переезде. По его словам, железнодорожник поднял шлагбаум, несмотря на выехавший поезд.