СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статьей 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — сказала Иванова в комментарии агентству.

По версии следствия, 23 января агрессивно настроенные граждане, которые принимали участие в несогласованном мероприятии вблизи Сретенского бульвара, в ответ требования правоохранителей ударили сотрудника Росгвардии. После этого они повалили его на землю и продолжили избивать.

Неустановленные лица также распылили слезоточивый газ в сторону сотрудников правопорядка в момент, когда те пресекали незаконные действия. Один из участников несанкционированной акции на Пушкинской площади нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела. Кроме того, участники акции блокировали двигавшийся по Цветному бульвару автомобиль, и, совершив хулиганские действия, повредили его. Водителю авто они распылили в лицо слезоточивый газ.

Иванова заявила, что следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото- и видеоматериалов, на которых зафиксированы противоправные действия. По результатам этого будет дана оценка действиям участников несанкционированной акции.

«В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц причастных к их совершению», — добавила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ.

Как отметила Иванова, следствием продолжается проведение ряда доследственных проверок по фактам участия в несанкционированном мероприятии в Москве.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что около 300 несовершеннолетних задержали в регионах России во время участия в несогласованных акциях протеста. Больше всего подростков задержали в Москве — порядка 70 детей. Данные — предварительные, подчеркнула омбудсмен, и цифры будут меняться. При этом главное, по мнению Кузнецовой, что многих подростков уже отпустили, за ними приехали родители.

Во время несогласованных акций не обошлось без инцидентов — дети терялись в толпе протестующих, отметила Кузнецова. Однако рядом находились уполномоченные и правоохранители, которые помогали им в трудных ситуациях.