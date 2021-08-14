СК уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром

В аварии с пассажирским автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек, из них шесть госпитализированы. ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в Александровском районе, сообщили на сайте СК по региону.

Пассажирский автобус Neoplan Stayler столкнулся с грузовиком МАN с полуприцепом, который ехал впереди в попутном направлении. Авария произошла в ночь на субботу, около 03:15. За рулем автобуса находился 57-летний водитель. Начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины аварии.

Автобус двигался из Ярославля в сторону Москвы. По данным регионального МВД, в нем находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. Местные власти сообщили, что около 40 человек в субботу отправятся домой, за ними пришлют автобус из Вологды.

В прокуратуре Владимирской области сообщили ТАСС, что на автобусе перевозили паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны. По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение скоростного режима водителем автобуса.