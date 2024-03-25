Происшествия 25 марта 2024, 15:11 СК установит организаторов теракта в Crocus City Hall Следком установит организаторов террористического акта в Crocus City Hall Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России устанавливает организаторов террористического акта в Crocus City Hall. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи работают с обвиняемыми в теракте. Специалисты пытаются получить информацию о подготовке и совершении преступления.

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«А также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — подчеркнули в пресс-службе СК.

В рамках уголовного дела проводят судебные экспертизы. В частности, отправляют на проверку изъятые вещественные доказательства. Результаты экспертизы позволят восстановить полную картину происшествия, уточнили в ведомстве.

Спецслужбы Таджикистана помогают России в расследовании дела о теракте в Crocus City Hall. Двум подозреваемым уже предъявили обвинение. Речь идет о фигурантах дела Рачабализоде Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Их обвинили в совершении теракта в составе группы лиц.