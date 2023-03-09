Происшествия 09 марта 2023, 22:41 СК установит обстоятельства падения дельтаплана в Звенигороде СК России: проводится доследственная проверка по факту падения дельтаплана в Звенигороде

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Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по факту падения дельтаплана в жилом районе Звенигорода. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения летательного аппарата. Дельтаплан рухнул в Звенигороде в Московской области 9 мая, при падении пострадал пилот. После жесткой посадки 45-летнего мужчину доставили с травмами в Одинцовскую больницу.

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Глава Одинцова Андрей Иванов сообщил, что пилот не справился с управлением. Летательный аппарат упал рядом с частным домом. Разрушений нет, у пилота диагностировали вывих плеча.

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На место выехали следователь и криминалист. Они осмотрели место происшествия и провели ряд мероприятий по выяснению обстоятельств, причин и условий, приведших к падению дельтаплана в черте города.