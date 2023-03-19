19 марта 2023, 20:52
СК установит обстоятельства гибели человека при пожаре на юге Москвы
СК: по факту гибели человека при пожаре в Москве назначили доследственную проверку
Следователи начали проверку по факту пожара на юге Москвы, в результате которого погиб один человек и двое пострадали. Столичный главк СК сообщил об этом в Telegram-канале.
По данным ведомства, вечером 19 марта в одной из квартир многоэтажного дома в Духовском переулке произошло возгорание. После ликвидации огня в квартире обнаружили тело мужчины.
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Два человека смогли спастись, их доставили в столичную больницу для оказания медицинской помощи. Предварительной причиной пожара назвали неисправность электрической проводки.
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Для установления точной причины возгорания назначили пожарно-техническую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в СК.
Источник «360» ранее сообщил, что из квартиры на пятом этаже дома в Духовском переулке выпрыгнул человек, пытаясь спасти от огня. По данным столичного ГУ МЧС, возгорание в квартире ликвидировали в 19:16. В комнате горели вещи и мебель.
Москва 2022
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