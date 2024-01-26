Важное 26 января 2024, 16:46 СК установил точку пуска ракеты, сбившей Ил-76 под Белгородом СК: сбившую Ил-76 ракету выпустили из села Липцы Харьковской области

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Следователи установили точку пуска ракеты, которая поразила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

С помощью радиолокационных средств эксперты определили, что зенитно-ракетное вооружение, из которого сбили воздушное судно, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

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Криминалисты продолжают осмотр места ЧП в рамках уголовного дела о теракте. Эксперты обнаружили на фрагментах тел характерные татуировки — подобные символы были у многих представителей вооруженных украинских формирований.

«Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих», — добавили в ведомстве.

Страны, которые финансировали Украину, тоже причастны к атаке на самолет. Россия решительно осуждает государства, поставлявшие оружие ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.