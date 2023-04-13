Происшествия 13 апреля 2023, 10:54 СК сообщил подробности происшествия с перцовым баллончиком в школе Алтайского края СК начал доследственную проверку после ЧП с перцовым баллончиком в школе Алтайского края РИА «Новости»

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Перцовый баллончик в школе села Первомайского Бийского района распылил один из учеников среднего звена. Это произошло в помещении шестого класса, сообщили ТАСС в СУ СК России по Алтайскому краю.

Все обстоятельства происшествия установят в ходе доследственной проверки, подчеркнули в ведомстве.

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Источник РИА «Новости» сообщил, что в больницу доставили уже восемь детей, пострадали более 40 учащихся. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных — они находились в состоянии средней степени тяжести.

Проверку по факту случившегося также проводят сотрудники региональной прокуратуры. Представители КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» сообщили, что дети, которым потребовалась помощь врачей, жаловались на слезотечение и жжение во рту.