СК сообщил об увеличении числа погибших при стрельбе в Перми до 8

Число погибших после стрельбы в Перми выросло до восьми человек. Об этом сообщили в Следственном комитете, написало РИА «Новости».

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее СК сообщал о пяти погибших и шести раненых в результате стрельбы на территории Пермского университета. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. При этом губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что ликвидировали «одного из нападавших», и что сейчас проверяют информацию о возможных сообщниках. Махонин выехал на место ЧП.

Первые сообщения о стрельбе в пермском вузе поступили в понедельник около 11:00. Одна из студенток рассказала «360», что видела раненого человека, когда шла из одного корпуса в другой. Много людей бежало к выходу, кто-то предположил, что взорвалась петарда. В вузе сообщали, что нападавший мог быть вооружен травматическим оружием.

Перед нападением предполагаемый стрелок оставил сообщение на своей странице в социальной сети, поделившись планами устроить расправу над однокурсниками.