Происшествия 31 марта 2024, 18:54 СК сообщил о продолжающихся обращениях посетителей «Крокуса» СК: ведомство продолжает получать информацию от посетителей «Крокуса» Пресс-служба Следственного комитета

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Посетители «Крокус Сити Холла» продолжают обращаться в Следственный комитет с важной для следствия информацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего», — отметили в сообщении.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта п ровел совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Он поручил указал на важность изучения связей каждого из фигурантов. Такая работа нужна для установления имен всех организаторов и заказчиков нападения.

Жертвами теракта в Красногорске стали 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек. Следователи установили личности 134 жертв.