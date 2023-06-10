Происшествия 10 июня 2023, 12:19 СК сообщил о пострадавшем в пожаре на складе ГСМ в Уфе СК назвал причиной пожара на складе ГСМ в Уфе нарушение правил безопасности

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Предварительной причиной возникновения пожара на складе горюче-смазочных материалов около вокзала Уфы стало несоблюдение правил промышленной безопасности. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получил один из работников склада. Об этом сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

В ведомстве напомнили, что пожар на объекте, расположенном на улице Малой Силикатной, возник вечером 9 июня. По версии следствия, причиной возникновения огня стало несоблюдение правил промышленной безопасности опасных объектов одним из работников. Его личность пока не установили.

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Источником пожара стали горючие материалы, расположенные в резервуарах. В результате происшествия пострадал один из сотрудников, получивший ожоги различной степени тяжести.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Криминалисты вместе с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия. Также они опрашивают сотрудников склада и свидетелей пожара.

Контроль за установлением всех обстоятельств ЧП взяла под свой контроль республиканская прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место приезжали прокурор Уфы Сергей Воронов и глава прокуратуры Советского района города Рафис Гайнутдинов.

По данным республиканского главка МЧС, общая площадь распространения огня на складе ГСМ в Уфе составила 500 квадратных метров. Пламя из одноэтажного здания распространилось на емкости для хранения опасных жидкостях на путях, примыкающих к станции.

Вокзал и сама станция не пострадали. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Для тушения огня привлекли 114 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.