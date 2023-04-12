Происшествия 12 апреля 2023, 00:36 СК России займется расследованием обстрела пассажирского автобуса в Донецке СК: рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ в Лозовском Куйбышевского района Донецка РИА «Новости»

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Следственный комитет России объявил о начале расследования обстрела пассажирского транспорта в Донецке. Рейсовый автобус был обстрелян в Лозовом Куйбышевского района города, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«По имеющимся данным, рейсовый автобус попал под обстрел украинских вооруженных формирований в поселке Лозовском Куйбышевского района Донецка. Пострадали водитель и несколько пассажиров транспортного средства», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уточняются личности причастных к преступлению.

Об обстреле пассажирского автобуса в Лозовском сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Он отметил, что выпущенная ВСУ ракета ударила по автобусу 63-го маршрута.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два мирных жителя города Алешки на левом берегу Херсонской области. Украинские силы применили снаряды 155-миллиметрового калибра. Удар пришелся по жилым домам.