Гибель курского росгвардейца после нападения неизвестных подтвердили | 360°

Важное 10 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Гибель курского росгвардейца после нападения неизвестных подтвердили СК: Росгвардеец погиб в Курской области после нападения неизвестных РИА «Новости»

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению», — рассказали представители Следственного комитета.

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Кроме того, ведомство первым официально заявило о гибели сотрудника Росгвардии после нападения.

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Ранее сообщалось только о ранении одного из силовиков после атаки со стороны неизвестных. Об этом сообщило ИА НСН.

Само нападение произошло в Суджанском районе Курской области. Неизвестные накинулись на сотрудников Росгвардии, которые занимались оперативно-розыскными мероприятиями.

В результате нападения был смертельно ранен один из представителей правоохранительного органа. Он ушел из жизни в стенах больницы, куда его доставили после атаки со стороны неизвестных.

Причины нападения и состояние других сотрудников Росгвардии после противоправных действий в их адрес пока не сообщаются.

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