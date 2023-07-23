Важное 23 июля 2023, 22:51 СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлева РИА «Новости»: СК РФ возбудил дело после гибели военкора Журавлева в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева при обстреле ВСУ Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на центральный главк СК.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — указали в ведомстве.

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Российские журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами со стороны украинских военных во время работы в Запорожской области. Смертельные ранения после детонации выпущенного снаряда получил корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Он скончался во время эвакуации в полевой госпиталь.

Ранения получили фотокоррреспрондент РИА «Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и сопровождавший его оператор Дмитрий Шиков.

Пострадавшего Михальчевского перевезли для лечения в Крым. Корреспондента «Известий» прооперировали, но врачи не смогли достать из него три осколка. Сам Польшаков заявил, что чувствует себя нормально. Оператор Шиков подчеркнул, что после выздоровления коллеги они вернутся к работе для освещения событий в зоне специальной военной операции.