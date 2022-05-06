СК РФ разберется в деле об издевательствах над российскими военными на Украине

Следственный комитет РФ займется выяснением обстоятельств издевательства грузинского наемника над пленным российским военными на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный комитет России в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Ранее в социальной сети опубликовали видео, на котором показано, как грузинский наемник избивает пленного российского военнослужащего на Украине. Так он хотел заставить россиянина произнести оскорбительные фразы в адрес родины и ее руководства.

«Очевидно, что подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — подчеркнули в СК.

Следователи выяснят, кто имел отношение к этому преступлению. Ранее стало известно, что Следственный комитет узнал личности украинских силовиков, которые стоят за обстрелами гражданского населения Донбасса.