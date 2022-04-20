СК РФ получил данные о находящихся в международном розыске людях в украинских нацбатах

Следственный комитет России намерен изучить материалы, свидетельствующие о неисполнении киевским режимом обязательств по выдаче граждан, находящихся в международном розыске. Судя по документам, украинская сторона привлекала этих граждан к участию в нацбатальонах. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить у российских коллег из силовых структур и изучить материалы, найденные в Херсонском пограничном пункте отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины. В этих документах есть сведения о нарушениях Украиной Конвенции о выдаче лиц, находящихся в международном розыске в связи с совершением преступлений.

«В частности, украинская сторона отвечала отказом на российские правовые запросы, при этом привлекая вышеуказанных лиц к участию в деятельности нацбатальонов и позволяя им выезжать из страны», — отмечено в сообщении СК.

Российские следователи проанализируют документы и дадут им юридическую оценку.