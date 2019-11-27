  • СК РФ начал проверку после аварии с россиянами на Доминикане

    27 ноября 2019, 11:52

    Андрей Иванов

    Следователи начали проверку туроператора Anex Tour, чей автобус с россиянами попал в серьезное ДТП в Доминикане.
    СК РФ начал проверку после аварии с россиянами на Доминикане

    Как сообщили в пресс-службе СК, сотрудники ведомства дадут правовую оценку аварии на предмет признаков преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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    27 ноября автобус Anex Tour с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане по пути в аэропорт. Он столкнулся с грузовиком, водитель которого совершил неожиданный и опасный маневр, и перевернулся. Всего в автобусе на момент аварии находились 39 граждан России.

    В ДТП никто не погиб, однако многие туристы получили тяжелые травмы. По предварительным данным, пострадали 27 человек. Одной женщине пришлось ампутировать руки.

    Всех раненых на вертолетах доставили в больницы Санто-Доминго. Местные врачи сейчас их оперируют. Посольство России в Пунта-Кане находится на связи с руководством медучреждений, куда привезли получивших травмы пассажиров автобуса. Туристов, которым не понадобилась медицинская помощь, разместили в гостиницах.