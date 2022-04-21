СК РФ изучит данные о карательных рейдах украинских боевиков в Николаеве

Следователи СК России запросят и изучат озвученные Министерством обороны РФ данные о том, что украинские боевики проводили в Николаеве карательные рейды для выявления у людей пророссийских взглядов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram.

Материалы будут изучены в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса. Следователи зафиксируют факты преступлений и установят виновных.

О карательных операциях в Николаеве накануне сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он сообщил, что украинские вооруженные формирования массово раздают оружие и наркосодержащие медицинские препараты мирным жителям.

По словам Мизинцева, Николаев находится на пороге гуманитарной катастрофы: не работают коммунальные службы и центральное водоснабжение. Люди пользуются водой из рек, прудов и колодцев.