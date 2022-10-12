СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ | 360°

Все новости

Происшествия

12 октября 2022, 02:55

СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

Образование

12 октября 2022, 02:54

Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом

Реклама

Эксклюзив

12 октября 2022, 02:15

«Взял и похудел сам». Пластический хирург рассказал, что Моргенштерн планировал сделать липосакцию

Мир

12 октября 2022, 02:12

Более 750 человек заболели холерой в Сирии

Власть

12 октября 2022, 02:10

Президент ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в кроссовках

Эксклюзив

12 октября 2022, 02:09

«Подсушили его». Пластический хирург раскрыл секрет спортивного торса Давы

Власть

12 октября 2022, 02:05

Глава ОАЭ выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Украины

Важное

12 октября 2022, 02:03

Британию заподозрили в причастности к подрыву Крымского моста. Но ее роль в теракте могли преувеличить

Спецоперация

12 октября 2022, 01:42

Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры

Происшествия

12 октября 2022, 02:55

СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

СК РФ оценит новые факты преступлений ВСУ в отношении жителей Донецка

Читать 360tv в

Следователи дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram-канале.

Как отмечено в заявлении ведомства, в ходе обстрелов ВСУ ранения получила жительница Донецка. Кроме того, из-за атаки боевиков в Белгородской области произошли перебои с электричеством, а также повредились цистерны сельхозяйственного предприятия.

Реклама

«Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск», — говорится в официальном сообщении.

Реклама

Сотрудники СК уже побывали на месте обстрела в Донецке. Там они обнаружили снаряд, произведенный в Соединенных Штатах.

Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовных дел.

Накануне в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ без света остались 2000 жителей Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о пожаре на подстанции.

ВСУ

Россия

Украина

Следственный комитет России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама