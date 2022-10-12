СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 02:55 Поделиться Telegram

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Viber СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ СК РФ оценит новые факты преступлений ВСУ в отношении жителей Донецка РИА «Новости»

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Следователи дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram-канале.

Как отмечено в заявлении ведомства, в ходе обстрелов ВСУ ранения получила жительница Донецка. Кроме того, из-за атаки боевиков в Белгородской области произошли перебои с электричеством, а также повредились цистерны сельхозяйственного предприятия.

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«Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск», — говорится в официальном сообщении.

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Сотрудники СК уже побывали на месте обстрела в Донецке. Там они обнаружили снаряд, произведенный в Соединенных Штатах.

Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовных дел.

Накануне в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ без света остались 2000 жителей Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о пожаре на подстанции.

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