СК раскрыл убийство девочки в Красноярском крае, совершенное в 2010 году

В ходе следствия на причастность к совершенному преступлению проверили родного брата пропавшей без вести в Березовке в 2010 году девочки. Правоохранительные органы получили доказательства того, что он убил свою сестру.

Согласно предварительной версии, в июне 2010 года девочка пила алкоголь рядом с домом своего старшего брата (в 2010 году ему было 25 лет). Позже они вместе зашли в жилище, где мужчина сначала изнасиловал сестру, а потом перемотал ее тело и рот скотчем. Девочка задохнулась. Он выкопал в подполе двухметровую яму, спрятал туда тело и залил то место бетоном.

Обвиняемый пытался запутать следствие и утверждал, что избавился от тела сестры в другом месте, однако останки ребенка обнаружили именно в доме мужчины при помощи георадара. Брата убитой арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.