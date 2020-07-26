СК раскрыл подробности обнаружения трупа ребенка в Крыму. Его искали три дня

Трехлетнего мальчика нашли мертвым на третий день поисков в Крыму. Специалисты осмотрели тело ребенка, но никаких насильственных признаков смерти не нашли.

«В настоящее время тело мальчика обнаружено в выгребной яме возле дома без признаков насильственной смерти. В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального СУ СК.

Проведение расследования контролирует руководство Главного следственного управления. Поисковые работы завершены, отметили в ведомстве. Ранее глава МЧС по региону Сергей Шахов уточнил, что тело ребенка нашли в селе Строгановка под Симферополем.

Мальчик пропал 24 июля, во время прогулки. На его поиски отправились около двух тысяч человек, в числе которых были правоохранители, спасатели и волонтеры. К операции подключились сотрудники Росгвардии и военные. Следователи завели уголовное дело, а к поискам привлекли криминалистическую технику. Пропавшего ребенка разыскивали более двух суток. На третий день мальчика нашли мертвым.