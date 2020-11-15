СК раскрыл подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Пилоты сажали аварийный Ан-124 в Новосибирске в ручном режиме. В самолете отказали все электронные системы и средства связи. Об этом рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.

«Следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей, при этом обломками от двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования», — приводит РИА «Новости» слова Глуховерова.

Командир самолета и второй пилот сажали самолет вручную. Они оценивали все показатели только глазами. Никто из 14 членов экипажа не пострадал.

Тяжелый транспортный самолет АН-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел из Новосибирска в Вену и аварийно сел через две минуты после взлета. Он на 300 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Очевидцы рассказали, что самолет начал разрушаться еще в воздухе.