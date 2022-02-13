СК раскрыл обстоятельства смерти мужчины в Люберцах. Несчастный случай произошел в частном доме

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 22-летнего парня, которого обнаружили мертвым на территории частного дома в Люберцах. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.

Тело молодого человека обнаружили в ночь на 12 февраля. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Приехавшие на место врачи скорой констатировали смерть. Оказалось, что компания друзей отдыхала на территории частного дома. Вдруг с крыши сошел снег. Один из ребят отбежал, но поскользнулся, упал — и умер.

Следственный отдел в Люберцах начал проверку. Опрашивают очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали, что в Люберцах молодой человек якобы скончался от схода наледи.