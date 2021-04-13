СК проверит семью после падения ребенка из окна в Екатеринбурге

СК проведет проверку после того, как мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге. На данный момент ребенка спасают медики. Об этом рассказал «Царьград».

Семью шестилетнего мальчика проверит СК Екатеринбурга. Ребенок выпал 12 апреля в Кировском районе, когда его родители отвлеклись на несколько минут. Мальчик облокотился на москитную сетку, но она не выдержала.

Ребенок упал с высоты шестого этажа и получил серьезные травмы, о чем рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Мальчик растет в благополучной семье. После проверки примут решение о возбуждении дела.