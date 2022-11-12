Происшествия 12 ноября 2022, 21:47 СК проверит происшествие с нападением собак на девочку в школе Краснодара Pxhere

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Собаки набросились на школьницу на территории школы в Краснодаре. На этот случай отреагировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ЧП по факту нападения бродячих собак на малолетнюю девочку», — сказано в сообщении пресс-службы.

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Как указано в сообщении, на девочку 9 ноября напали четыре собаки. Все произошло во дворе лицея № 64. Врачи диагностировали у школьницы раны и укусы.

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По словам матери пострадавшей ученицы, чтобы попасть в школу, сначала нужно пройти через школьный стадион. Собаки набросились на ее дочь как раз тогда, когда она шла на занятия и уже находилась на территории школы. По мнению женщины, руководству школы было бы достаточно просто натянуть сетку вдоль забора, чтобы собаки не смогли атаковать идущих на занятия школьников.