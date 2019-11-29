СК проверит обстоятельства столкновения тягача с самолетом в Воронеже

Московское межрегионального следственное управление СК проведет доследственную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

Тягач врезался в самолет авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа. Кадры с места Подробнее

В четверг 28 ноября тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7, готовящийся к вылету в Москву. Столкновение произошло при буксировке самолета из-за сложных погодных условий. В итоге была повреждена гондола левого двигателя авиалайнера.

28 ноября аэропорт Воронежа с утра задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Впоследствии погодные условия улучшились, однако к вечеру аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.