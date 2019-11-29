СК проверит обстоятельства столкновения тягача с самолетом в Воронеже
Следственный комитет инициировал проверку по факту столкновения тягача с самолетом в аэропорту Воронежа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Московское межрегионального следственное управление СК проведет доследственную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.
Тягач врезался в самолет авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа. Кадры с местаПодробнее
В четверг 28 ноября тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7, готовящийся к вылету в Москву. Столкновение произошло при буксировке самолета из-за сложных погодных условий. В итоге была повреждена гондола левого двигателя авиалайнера.
28 ноября аэропорт Воронежа с утра задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Впоследствии погодные условия улучшились, однако к вечеру аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.