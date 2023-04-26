Происшествия 26 апреля 2023, 23:26 СК проверит обстоятельства ранения ребенка из травматического пистолета в Подмосковье СК: Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ранения ребенка в Подмосковье РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ранения двухлетнего ребенка в Подмосковье. Мальчик выстрелил в себя из оставленного взрослыми пистолета, заявили в ведомстве.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сказано в сообщении.

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Все случилось в Пушкино. Ребенок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса», оставленного кем-то из взрослых. Его госпитализировали с диагнозом «перелом кости свода черепа». Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

За жизнь мальчика борются врачи. Его мать ничего пояснить не смогла. Она находится в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в семье исполнителя цыганских песен. Это подтвердил дядя мальчика, не раскрыв подробностей. Ребенка госпитализировали. В Московской областной больнице имени В. Н. Розанова рассказали, что поддерживали у мальчика в реанимации жизненно важные функции.