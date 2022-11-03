СК проверит обстоятельства гибели двух рабочих в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 21:01 СК проверит обстоятельства гибели двух рабочих в Краснодарском крае

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Двое рабочих погибли в результате пожара на заводе в Краснодарском крае. СК начал проверку случившегося, сообщил телеканал «Царьград».

Спасатели справились с возгоранием за пять минут. Правоохранители проводят осмотр места происшетсвия и проверяют документацию предприятия.

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«В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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