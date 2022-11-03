СК проверит обстоятельства гибели двух рабочих в Краснодарском крае | 360°

03 ноября 2022, 21:01
СК проверит обстоятельства гибели двух рабочих в Краснодарском крае
Двое рабочих погибли в результате пожара на заводе в Краснодарском крае. СК начал проверку случившегося, сообщил телеканал «Царьград».
Спасатели справились с возгоранием за пять минут. Правоохранители проводят осмотр места происшетсвия и проверяют документацию предприятия.
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«В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
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Пожары
Следственный комитет России
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