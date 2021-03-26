СК проверит новую смерть младенца в больнице Кабардино-Балкарии

В Терском районе Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку из-за смерти пятимесячного ребенка в больнице. Младенец умер в феврале этого года, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

По материалам проверки, 6 февраля ребенка с диагнозом «ОРВИ неустановленной этиологии средне-тяжелой формы» доставили в центральную больницу Терского района.

На следующий день состояние малыша значительно ухудшилось, из-за чего его перевезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там 10 февраля маленький пациент скончался. Чтобы выяснить причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

За последние дни это уже второй случай проверки после смерти младенца в республике. В понедельник в СК сообщили о гибели в Республиканской детской клинической больнице десятимесячного ребенка.

Мальчик родился 20 мая 2020 года. С момента рождения он был подключен к ИВЛ, не питался самостоятельно и не проявлял какой-либо активности. По версии СК, это произошло из-за ненадлежащей организации родов.