Происшествия 30 августа 2023, 13:07 СК проверит информацию об обмане пенсионерки из Москвы на пять миллионов рублей Бастрыкин поручил проверить информацию об обмане москвички на 5 млн рублей РИА «Новости»

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СМИ рассказали о пенсионерке из Москвы, которая стала жертвой мошенников. Она лишилась пяти миллионов рублей и квартиры с видом на ВДНХ. Следственный комитет России проведет доследственную проверку по информации из сюжета, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, женщина взяла кредит в банке под залог своей квартиры и вложила все денежные средства в финансовую пирамиду. Она сообщила об этом своей знакомой, и та пообещала ей помочь. Женщина посоветовала потерпевшей обратиться к ее сестре-риелтору. Она составила фиктивный договор, взяла с потерпевшей расписку и в результате выкупила квартиру пенсионерки у банка.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственную проверки исполняющему обязанности руководителя ведомства по Москве Сергею Ярошу.

«Ход проведения проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — передали в СК.

Ранее подозреваемого в мошенничестве со страховками задержали в Москве.