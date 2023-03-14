Происшествия 14 марта 2023, 14:01 СК проверит информацию о нарушениях прав инвалида в «Шереметьево» СК проверит данные о нарушениях прав пассажира с ограниченными возможностями в Шереметьево РИА «Новости»

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Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проверят информацию о вероятном нарушении прав пассажира с ограниченными возможностями со стороны одной из авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальной сети появилась публикация, в которой утверждалось, что в аэропорту «Шереметьево» не пустили на борт самолета мужчину ограниченными возможностями из Челябинска из-за аккумулятора на его коляске.

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«Следователи проведут комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки примут процессуальное решение», — сообщили в СК.

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О ситуации стало известно во вторник, 14 марта. Сотрудники компании «Победа» аргументировали свое решение тем, что у мужчины на инвалидной коляске установлен аккумулятор слишком большой мощности. Спустя 12 часов он все-таки улетел в Челябинск на самолете «Аэрофлота» и подал заявление в прокуратуру.