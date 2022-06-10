СК проверит информацию о нанесении телесных повреждений детсадовцу

Следственный комитет по городу Полевской Свердловской области проверит поступившую информацию о причиненных телесных повреждениях воспитаннику детсада со стороны воспитателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи получили сообщение, что воспитатель одного из городских детских садов неправомерно причинил телесные повреждения малолетнему воспитаннику.

СК организовал следственную процессуальную проверку, в ходе которой установит все обстоятельства произошедшего.

«КП — Екатеринбург» написал, что вечером 2 июня мама пришла забрать из детсада пятилетнего сына и узнала, что за плохое поведение воспитательница ударила воспитанника по лицу, после чего из носа у ребенка пошла кровь.