10 июня 2022, 15:35
СК проверит информацию о нанесении телесных повреждений детсадовцу
Следком проверит информацию о телесных повреждениях мальчика в детском саду Полевского
Следственный комитет по городу Полевской Свердловской области проверит поступившую информацию о причиненных телесных повреждениях воспитаннику детсада со стороны воспитателя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи получили сообщение, что воспитатель одного из городских детских садов неправомерно причинил телесные повреждения малолетнему воспитаннику.
СК организовал следственную процессуальную проверку, в ходе которой установит все обстоятельства произошедшего.
«КП — Екатеринбург» написал, что вечером 2 июня мама пришла забрать из детсада пятилетнего сына и узнала, что за плохое поведение воспитательница ударила воспитанника по лицу, после чего из носа у ребенка пошла кровь.