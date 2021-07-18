СК проверит факты применения силы при задержании нетрезвой женщины в Москве

Столичный Следственный комитет проверит факты на видео, распространившееся в соцсетях. По кадрам видно, как полицейские пытаются задержать нетрезвую женщину в одном из районов Москвы.

Очевидцы сообщили, что подвыпившая женщина несколько раз оттолкнула стража правопорядка. После чего другой полицейский схватил ее за волосы и насильно затолкнул в патрульную машину. Свидетели говорят, что женщину несколько раз ударили по лицу.

В Следственном комитете сообщили «360», что сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления полной картины произошедшего.

«Следователи дадут правовую оценку произошедшему на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей о превышение должностных полномочий, и статьи о применении насилия в отношении представителя власти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе Следкома.

Telegram-канал «Честный детектив» сообщил, что пьяную пару задерживали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное. По некоторым данным, участников инцидента уже допросили в СК Москвы.