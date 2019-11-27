СК проверит детсад в Клину, где ребенка оставили на улице

По данным телеканала РЕН ТВ, воспитатели частного детского садика Клина забыли забрать с прогулки девочку. Ребенок уселся на ступеньки возле входа, где его обнаружили случайные прохожие.

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Люди самостоятельно отвели малышку в здание детского сада. Образовательное учреждение находится в метре от проезжей части и не огорожено забором.

Во время проверки сотрудники ведомства дадут правовую оценку всем обстоятельствам инцидента, которые озвучили СМИ. После проверки примут процессуальное решение.