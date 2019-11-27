СК проверит детсад в Клину, где ребенка оставили на улице
Следователи организовали проверку детского садика в подмосковном Клину после сообщения СМИ о ребенке, которого воспитатель после прогулки оставил на улице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.
По данным телеканала РЕН ТВ, воспитатели частного детского садика Клина забыли забрать с прогулки девочку. Ребенок уселся на ступеньки возле входа, где его обнаружили случайные прохожие.
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Люди самостоятельно отвели малышку в здание детского сада. Образовательное учреждение находится в метре от проезжей части и не огорожено забором.
Во время проверки сотрудники ведомства дадут правовую оценку всем обстоятельствам инцидента, которые озвучили СМИ. После проверки примут процессуальное решение.