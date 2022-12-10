Происшествия 10 декабря 2022, 22:53 СК проведет проверку после сожжения флага РФ в Хельсинки Глава СК РФ Бастрыкин поручил начать проверку из-за сожжения флага России в Хельсинки РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки во время массовых шествий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным МИД России, 6 декабря в Хельсинках проходили массовые шествия, приуроченные ко Дню независимости Финляндии. В какой-то момент «группа лиц сожгла государственный флаг Российской Федерации».

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Россия потребовала от властей Финляндии привлечь виновных к ответственности виновных. В МИД назвали произошедшее экстремистской выходкой.

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«Председатель СК России поручил организовать проверку по факту надругательства над государственным флагом России в Финляндии», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи запросят необходимую для проверки информацию у МИД РФ.

Ранее Бастрыкин поручил проверить данные об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине. Согласно данным СК, наемники из Польши, Румынии и других стран Европы участвуют в преступных действиях украинских националистов.